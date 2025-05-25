محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في ليلة التتويج التاريخية

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما أنقذ ليفربول من الخسارة أمام كريستال بالاس بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 84، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح ليتوج موسمًا استثنائيًا للنجم المصري، تزامنًا مع تتويج ليفربول رسميًا بلقب الدوري، ويضيف لسجله مزيدًا من الأرقام التاريخية التي تؤكد مكانته كأحد أساطير البريميرليج.

أبرز الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح:

معادلة الرقم القياسي لأكثر المساهمات التهديفية في موسم واحد

رفع صلاح رصيده إلى 47 مساهمة تهديفية (29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة)، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر وآندي كول كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد من 38 جولة.

أول لاعب يحقق ثلاث جوائز فردية في موسم واحد

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يُتوج بثلاث جوائز كبرى في موسم واحد: أفضل لاعب في الموسم، الحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب.

الاقتراب من دخول قائمة أساطير الهدافين

بهدفه أمام كريستال بالاس، رفع صلاح رصيده إلى 186 هدفًا في البريميرليج، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين، بفارق هدف وحيد عن آندي كول صاحب المركز الرابع.

سجل مثالي أمام كريستال بالاس

في 15 مواجهة بالدوري أمام كريستال بالاس، سجل محمد صلاح 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد تفوقه الدائم أمام الفريق اللندني.

بهذه الأرقام والإنجازات، يواصل "الملك المصري" ترسيخ مكانته كأحد أعظم من لعبوا في البريميرليج، ويعزز من حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعد موسم مذهل ساهم فيه بشكل مباشر بتتويج ليفربول بلقب الدوري الممتاز.