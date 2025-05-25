كشفت السلطات الألمانية، أن رجلين سوري وشيشاني تمكنا من إيقاف هجوم بسكين نفذته امرأة في مدينة هامبورج الألمانية، أدى إلى إصابة 18 شخصا، 4 منهم في حالة خطيرة.

ووفقا لصحيفة "هامبورجر أبندبلات" الألمانية، أعلنت الشرطة أن اثنين من المارة تمكنا من إيقاف المهاجمة البالغة من العمر 39 عاما.

وقال السوري محمد المحمد، الذي أوقف المهاجمة الألمانية برفقة مواطن شيشاني: "أسقطتْ (المهاجمة) امرأة شيشانية أرضا، فطرحناها أرضا واتصلنا بالشرطة. عندها استجمعت شجاعتي لأنني رأيت الناس يركضون ويصرخون، فأردت حمايتهم"، وفق وكالة الأناضول.

وكتبت مجلة شبيجل الألمانية أن "محمد" البالغ من العمر 19 عاما، وهو أحد الذين منعوا الكارثة من التفاقم، جاء من إحدى ضواحي حلب ويعيش في ألمانيا منذ عام 2022.

وأصيب 18 شخصا، 4 منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية في هامبورج مساء الجمعة، واعتُقلت المهاجمة الألمانية البالغة من العمر 39 عاما.

وقررت السلطات الألمانية نقل المهاجمة، الذي قيل إنها من ولاية ساكسونيا السفلى وأنها نفذت الهجوم وحدها، إلى المستشفى على أساس أنها تعاني من مشاكل نفسية.