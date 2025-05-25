رئيس جهاز الاستخبارات التركي: خلو تركيا من الإرهاب خطوة للتخلص من قيد كبير يكبل البلاد

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إبراهيم قالن: هدف "تركيا خالية من الإرهاب" سينقل البلاد إلى مستويات أعلى

شدد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على أن تركيا باتت تقترب من نهاية مشكلة الإرهاب المستمرة منذ 40 سنة.

وأكد قالن، أن هدف "تركيا خالية من الإرهاب" يمثل خطوة جديدة للتحرر من قيد كبير يكبل البلاد.

جاء ذلك خلال المحاضرة الختامية لأكاديمية ابن خلدون، التي نظمتها جامعة ابن خلدون هذا العام في نسختها الثالثة تحت شعار "الثقافة والمناخ الذي يصنع التنمية".

وأشار قالن، إلى أن مشكلة الإرهاب التي عانت منها تركيا طوال أربعة عقود أوشكت على نهايتها.

واعتبر أن هذه العملية تشكل تحرراً من أحد القيود الكبرى التي كبلت تركيا طويلاً.

وأكد قالن، أن هدف "تركيا خالية من الإرهاب" سينقل البلاد إلى مستويات أعلى، وأن الهدف بات يُقترب منه خطوة بخطوة.

ولفت إلى أن تركيا أصبحت اليوم فاعلة في السياسة الخارجية بحكم موقعها الجغرافي والظروف الراهنة.

وأشار إلى التطورات التي تشهدها المنطقة التي تنتمي إليها تركيا.

وأكد أن مستقبل تركيا سيكون مشرقاً إذا تمكنت من تثبيت أقدامها على أرض صلبة دون الانغلاق على الذات ودون فقدان ديناميكيتها الداخلية، مع القدرة على مواكبة واقع العالم وتغيراته.

وفي 12 مايو الجاري، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.



