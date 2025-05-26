الكهرباء عن انقطاع التيار بمحافظة قنا: حادث طارئ ووارد

قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن انقطاع الكهرباء في بعض مناطق محافظة قنا راجع إلى حادث طارئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أن خروج محول الكهرباء عن الخدمة يترتب عنه انقطاع مؤقت للتيار لحين توفير مصدر بديل للتوليد.

وأوضح أن الشهور الماضية شهدت تطوير منظومة الخدمات وكذلك تلقي الشكاوى من قِبل المواطنين، حيث تتم متابعتها على مدار الوقت.

ونوه بأن هناك حالة مستمرة من التواصل مع المواطن وقياس الخدمة المقدمة وتطبيق معيار الجودة بشكل كبير وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت مناطق واسعة في جنوب محافظة قنا قد شهدت أمس السبت، انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي.

وسبق أن صرح مصدر مسئول بالوزارة بأنّ عطلًا مفاجئًا في محطة محولات الكهرباء جهد 220 بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن مراكز قنا وقفط وقوص ونقادة والوقف.