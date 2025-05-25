القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر الحلمية بعد أعمال تطوير شاملة

افتتحت القوات المسلحة، اليوم، نادي وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل التي شملت تحديث المنتزهات، والمساحات الخضراء، والحدائق، وجميع المنشآت الخدمية، مع مراعاة عناصر الجمال والإبداع لتقديم تجربة متميزة للزوار من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بالمستوى الخدمي والاجتماعي والثقافي والترفيهي للمنشآت التابعة لها، حيث تم تجهيز النادي والفندق بأحدث الإمكانيات لتلبية احتياجات الزائرين.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد اللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، حرص القيادة العامة على تطوير وتحديث هذه المنشآت في مختلف محافظات الجمهورية بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تدعم دورها في خدمة المجتمع.

شهد الافتتاح اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.