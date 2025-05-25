جروندبرج يختتم اجتماعات في الرياض لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأحد، سلسلة من الاجتماعات في الرياض، ناقش فيها سبل المضي قدما لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

والتقى المبعوث الأممي، وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وقال جروندبرج في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله في السادس من مايو الجاري لا يُعد مجرد فرصة لخفض التصعيد في البحر الأحمر فحسب، بل يتيح المجال للأطراف للوفاء بالتزاماتها السابقة بشأن وقف إطلاق نار شامل، واتخاذ تدابير اقتصادية، و المضي قدماً في عملية سياسية".

وناقش جروندبرج سُبل تركيز الجهود بشكل جماعي ومنسق لدفع الجهود في اليمن قُدما، مع توفير استقرار مستدام وضمانات للمنطقة.

وأضاف: "لقد عانى اليمن لأكثر من عشر سنوات من ويلات الصراع. هناك مسار عملي متاح أمام الأطراف للسير فيه نحو سلام تفاوضي وشامل يعود بالفائدة على جميع اليمنيين، بدعم من الفاعلين الإقليميين والمجتمع الدول.

وأكد المبعوث الأممي على الضرورة الملحة لمعالجة التدهور الاقتصادي في اليمن، مشيرا إلى أنه يؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنيين اليومية في مختلف أنحاء البلاد وأن الاستقرار الاقتصادي يُعد أساسا ضروريا لأي تقدم سياسي مستدام.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية مع أطراف النزاع واللاعبين الدوليين من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن، الذي يشهد حربا منذ نحو عشر سنوات بين القوات الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.