حررت القوات الروسية ثلاث 3 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الجاري.



وسيطرت القوات الروسية على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة واحدة في مقاطعة زابوروجيا في الفترة من 18 إلى 24 مايو.



وفي الفترة من 11 إلى 17 مايو، حررت القوات الروسية 5 بلدات، 3 منها في مقاطعة خاركوف، وواحدة في كل من مقاطعة زابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن أن القوات الروسية تسيطر على 85% من مدينة كراسني ليمان في دونيتسك وتتقدم في خاركوف.

وأضاف أن الجيش الـ20 يتقدم في مقاطعة خاركوف، بعد إتمامه تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، فيما يتحرك الجيش السادس من كوبيانسك باتجاه شفتشنكوفو.