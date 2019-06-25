السعودية تمنع دخول الأجانب إلى مكة بقطار الحرمين خلال فترة الحج

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، منع دخول المقيمين الأجانب الراغبين في زيارة مكة بواسطة قطار الحرمين بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الإمارة في بيان لها أنه "سيمنع دخول المقيمين الأجانب الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج"، مضيفة أن المنع سيبدأ من يوم 28 يونيو وحتى 12 أغسطس المقبل.

وأوضحت إمارة مكة أن الفئات المستثناة من قرار المنع تشمل من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من مكة، والقائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.