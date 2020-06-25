الرئيس البولندي يدعو ترامب إلى عدم سحب القوات الأمريكية من أوروبا

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(د ب أ)

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إلى عدم سحب القوات الأمريكية من أوروبا، ورأى أن ذلك من شأنه أن يضر بأمن القارة.

وقال دودا: "لجأت إلى الرئيس (ترامب)وطلبت منه عدم سحب القوات من أوروبا، حيث إن أمن أوروبا مهم بالنسبة لي".

وتابع دودا بالقول إن الوجود العسكري الأمريكي ضمن الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس البولندي إن سحب أي جزء من القوات الأمريكية من أوروبا سيشكل ضررا لأمن القارة.

وأعرب دودا عن استعداد بولندا لاستقبال مزيد من القوات الأمريكية على أراضيها.