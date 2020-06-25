المحكمة العليا الأمريكية: بالإمكان ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل اللجوء للقضاء

قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء، حتى قبل أن يلجأوا إلى القضاء، في انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب.



وتتعلق القضية بمواطن من سريلانكا يدعي فيجاياكومار توريسيجيام، حيث تم إيقافه من قبل أجهزة إنفاذ القانون، بمجرد عبوره الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث لم يخضع للتفتيش، ولم يكن لديه وثائق دخول، وذلك على بعد حوالي 25 مترا من الحدود.



وحينئذ، تم رفض طلب اللجوء من قبل الضابط، وهو ضابط، وضابط أعلى رتبة، وقاضي هجرة، غير أنه تم الاستئناف في القضية لدى النظام القضائي العادي، ووصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.



ويعني الحكم أن الأشخاص الذين ينجحون في التسلل عبر الحدود، ويدخلون الولايات المتحدة، بدون المرور عبر القنوات المناسبة، ويعجزون عن إقناع سلطات الهجرة حينئذ بوجود خطر على حياتهم، فقد يتعرضون لعملية استبعاد سريعة قبل أن يكون بإمكانهم الاستئناف.



وصدر القرار بموافقة سبعة قضاة ورفض اثنين.



ويعمل الرئيس ترامب على الحد من الأشكال الكثيرة للهجرة، خصوصا عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني.