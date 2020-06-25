تستكمل اليوم، الخميس، منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي واتفورد مع بيرنلي، بينما يحل أرسنال ضيفًا على ساوثهامبتون، وأخيرًا يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي في قمة الجولة، على ملعب ستامفورد بريدج.

ومنذ أن استأنف الدوري الإنجليزي نشاطه منتصف الأسبوع الماضي ، حقق مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني انتصارين كبيرين ليعطل تتويج ليفربول باللقب حتى إشعار آخر خاصة وأن ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون، قبل ان يفوز على كريستال بالاس مساء أمس، الأربعاء، برباعية نظيفة.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال 3 - 0 يوم الأربعاء الماضي ثم سحق بيرنلي بخماسية نظيفة.

وكان الفارق بين الفريقين اتسع إلى 25 نقطة قبل فترة التوقف الطويلة للموسم الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ولكن الفارق تقلص إلى 23 نقطة خلال أسبوع واحد بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي ليتأجل حلم ليفربول الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

وقال ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إن فترة التوقفف الطويلة للموسم الحالي كانت "مزعجة" لكنه لا يزال متفائلا بأن فريقه سيتوج بطلا للمسابقة قريبا.

وقال اللاعب : " إذا كنت تستطيع أن تتخيل حلمك النهائي وأن تكون قريبا جدا منه ، وعلى بعد خطوتين منه حقا ، وكان هناك شخص يقول : عليك الانتظار أكثر من 100 يوم ثم يمكنك تحقيقه. كان الأمر محبطا للغاية".

وأضاف : "ولكن وضع الدوري لم يتغير. عقليتنا لم تتغير ، حيث نسعى للفوز بكل مباراة وأن نحطم الأرقام القياسية وأن نفوز بلقب الدوري".

ففي أهم مباريات اليوم، يحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ضيفًا على تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة، في تمام التاسعو والربع مساءً على ملعب ستامفورد بريدج.

مباراة اليوم قد تحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي لصالح ليفربول في حالة خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، فالريدز ينفرد بصدارة جدول بريميرليج بفارق 23 نقطة عن الفريق السماوي (قبل مباراته اليوم) ويتبقى له نقطتين فقط للتتويج بكأس بريميرليج أو تعثر سيتي.

أما في حال حسم كتيبة بيب جوارديولا مباراة اليوم لصالحها، فسيتأجل التتويج باللقب إلى الخميس المقبل عندما يلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 32.

وبعيدًا عن ليفربول، يُعاني سيتي في مباراته أمام تشيلسي من غياب مهاجمه الأساسي سيرخيو أجويرو الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه ضد بيرنلي في مباراة الجولة 30 من بريميرليج.

وأكد بيب جوارديولا مدرب السيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يمتلك عدة بدائل مميزة لتعويض غياب اللاعب الأرجنتيني منها رحيم سترلينج، برناردو سيلفا، جابرييل جيسوس وإلكاي جوندوجان.

على الجانب الآخر، يسعى لامبارد لمواصلة انتصاراته بعد فترة التوقف، حيث حقق انتصارًا غاليًا على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

ويتسلح لامبارد في مباراته بكريستيان بولسيتش، تامي أبراهام وماسون مونت وغيرهم من اللاعبين المميزين في البلوز.

وفي باقي مباريات اليوم، يحل أرسنال، صاحب المركز الحادي عشر، برصيد 40 نقطة، ضيفًا على ساوثهامبتون، صاحب المركز الرابع عشر، برصيد 37 نقطة، على ملعب سينت ماري في السابعة مساءً.

وفي التوقيت ذاته يلتقي بيرنلي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، مع واتفورد صاحب المركز السادس عشر، برصيد 28 نقطة، تيرف مور.