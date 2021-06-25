على مدى الأشهر الماضية، تصدر رجل الأعمال الأمريكي، جون مكافي، عملاق التكنولوجيا ومبتكر برامج مكافحة الفيروسات الشهيرة، عناوين الأخبار في الإعلام العالمي بعد القبض عليه في برشلونة الإسبانية، قبل تسعة أشهر، بل وقبلها كان محط أنظار العالم خلال عدة سنوات بسبب هربه بين الدول على خلفية تهربه الضريبي في الولايات المتحدة، حتى تفاجئ العالم اليوم بانتحاره في سجن برشلونة.

كانت حياة جون مكافي، البالغ خمس وسبعين عاما، مثيرة للجدل دائما، فالمبرمج الأمريكي، الذي كان محتجزا طيلة تسعة أشهر بتهمة التهرب الضريبى فى أحد سجون برشلونة، كان يعيش حياته كغريب مغرم بالمتعة أثناء هروبه من مجموعة من المشاكل القانونية، تقوده إلى السجن لمدة ثلاثين عاما، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتردد اسم المبرمج الأمريكي كمروجا للعملات المشفرة، ومعارضا للضرائب، ومرشحا للرئاسة الأمريكية وهاربا، وارتبط اسمه علنا بالمخدرات والسلاح والجنس، فكان لديه تاريخ من المشاكل القانونية التي تمتد من تينيسي إلى أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، حتى أنه طُلب استجوابه فيما يتعلق بقتل جاره في دولة بليز، ومع ذلك فلم يُتهم قط بارتكاب أي جريمة.

ولكن، لماذا انتحر عملاق البرمجة الأمريكي وكيف تسلسلت الأحداث بينه وبين الجرائم التي ذكر فيها اسمه، وجعلته يظل هاربا لمدة عشر سنوات كاملة بين البحر والبر، كل ذلك ترصده لكم "الشروق" مستندة لتقارير الصحف الإسبانية والأمريكية.

أمريكا الوسطى.. مخدرات وسلاح وقتل

بدأت أزمة مكافي، في عام 2012، حينما داهمت وحدة خاصة من الشرطة ممتلكاته في دولة بليز بأمريكا الوسطى، بعدما كشف نفسه، فى مقابلة مع أحد وسائل الإعلام، وصرح بأنه كان يلجأ إلى استخدام النباتات الطبية في صنع أدويته، فقبض عليه بتهمة صنع مخدرات غير مشروعة وحيازة سلاح.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه لأن اعتقاله اُعتبر غير قانوني، فقد اتُهم مكافي بعد ستة أشهر بأنه المشتبه به الرئيسي في وفاة جاره الأمريكي جريجوري فيانت فول، ففر سرا إلى جواتيمالا المجاورة، وهو البلد الذي رفض منحه حق اللجوء، إلا أنه وبعدها تمكن من العودة إلى الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة.. ترشيحات رئاسية فاشلة

كان مكافي ليبراليا دافع عن عدم تجريم الحشيش، وعدم التدخل في السياسة الخارجية، وزيادة الوعي السيبراني، وعلى خلفية هذا البرنامج، حاول المبرمج الأمريكي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة نيابة عن الحزب التحرري، في عام 2015، وهُزم في الانتخابات التمهيدية، ولكن سرعان ما عاد بعد أربع سنوات، وحاول الترشح مرة أخرى، مع فكرة الترويج لاستخدام العملات المشفرة، إلا أنه لم يستطع.

تشفير الآيفون.. ومذبحة كاليفورنيا

بحلول شهر فبراير عام 2016، عاد مكافي يثير الجدل من جديد، بعدما جذبت شركته اهتمام وسائل الإعلام مرة أخرى من خلال عرض برنامج لفك تشفير جهاز الآيفون "فايف سي"، والذي استخدمه المهاجمون في مذبحة سان برناردينو، بولاية كاليفورنيا، والتي خلفت 14 قتيلاً و21 جريحًا.

التهرب الضريبي الذي أسقط مكافي

بدأت رحلة هرب مكافي الأخيرة في يناير 2019، عندما بدأت سلطات واشنطن في البحث عنه بعد اعترافه بعدم دفع الضرائب لأكثر من ثماني سنوات، لاعتباره بأنها "غير عادلة"، ومنذ ذلك الحين، أعلن نفسه "شخصًا مضطهدًا" و"ضحية لنفي قسري"، وذهب في جولة في جزر الكاريبي.

أسلحة في جمهورية الدومينيكان

وحتى في هروبه واجه مكافي مشكلة أخرى، عندما اُعتقل مع مجموعة من الأصدقاء عندما رست إحدى يخوته في بويرتو بلاتا بجمهورية الدومينيكان، في عام 2019، للاشتباه بحمله أسلحة وذخائر من العيار الثقيل، وبعد احتجازه لمدة أربعة أيام، أطلق سراحه دون توجيه تهمة إليه.

ليلة القبض على مكافي

ظل مكافي هاربا في يخته بالبحر، يتنقل بين الدول حتى اعتقل في أكتوبر الماضي، في مطار برشلونة، عندما كان يحاول الطيران إلى تركيا، ورغم محاولاته للحصول على الإفراج المشروط، رفضت المحكمة الإسبانية طلبه بعد أن اعتبرت أن خطر الفرار لا يزال واضحًا.

واتهم مكافي بعدم الالتزام بدفع العائدات الضريبية على مدى أربعة أعوام، رغم كسب الملايين من العمل الاستشاري والمشاركة في المحاضرات، ومن العملات المشفرة وبيع حقوق كتابة قصة حياته.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية عملاق البرمجة بالتهرب الضريبي، عبر تحويل دخله إلى حسابات مصرفية أخرى، وحسابات لصرف العملة المشفرة بأسماء أخرى، كما اتهم بإخفاء ممتلكات من بينها يخت وعقارات، خلف أسماء أشخاص آخرين.

انتحار لتجنب العودة إلى بلاده

وقد عثر، اليوم الخميس، على مكافي ميتا داخل زنزانة في سجن في برشلونة، وذلك بعد ساعات فقط على صدور موافقة من محكمة إسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في قضية التهرب من الضرائب، تصل عقوبتها إلى ثلاثين عاما.

ووفقا لتصريحاته محاميه، فقد شنق مكافي نفسه بعدما تملكه الإحباط على خلفية تسعة أشهر أمضاها في زنزانته، وقد أشار الملياردير الأمريكي خلال جلسة حكمه الأخيرة في إسبانيا، إلى إنه ومع كبر سنه سيقضي باقي عمره في السجن إذا أدين في الولايات المتحدة، قائلا للقاضي: "أتمنى أن ترى المحكمة العليا الإسبانية مدى هذا الظلم"، مضيفا "تريد الولايات المتحدة أن تجعلني عبرة".