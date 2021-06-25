وزير الكهرباء: إنشاء مركز بالعاصمة الإدارية للتحكم في الشبكة على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم بناء مركز تحكم كبير في العاصمة الإدارية الجديدة، يتحكم في جميع الشبكات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الخميس، أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المركز، ويتم بناؤه من خلال شركتين مصرية وألمانية، ويدخل الخدمة خلال 18 شهرًا.

وأوضح أن مدن الجيل الرابع مزودة بمراكز تحكم في شبكات التوزيع بإجمالي 47 مركزًا، تم الانتهاء من 15 مركزًا بالفعل، مشيرًا إلى أنه إذا حدث عطل على مستوى التوزيع يمكن التعرف على مصدر المشكلة من مركز التحكم، مع إمكانية نقل التغذية لمصدر آخر لحين إصلاح هذا العطل.

وأكد الوزير شاكر، أن أعمال تطوير الخدمة في القرى المصرية تشمل تغييرًا شاملًا في البنية الأساسية، واصفًا هذه الجهود بأنها تمثل نقلة نوعية هائلة.

وصرح بأن التغذية الكهربائية السائدة في القرى كانت تعتمد على خروج خط كهرباء من قرية لتغذية القرية التي تليها، ما يعني أن حدوث عطل في الخط الأول يؤدي إلى انقطاع التيار عن مختلف القرى التابعة لهذا الخط.

وأشار إلى أن التصميم الجديد الذي يتم العمل عليه، هو تغذية القرية من مصدرين بحيث إذا جرى انقطاع للتيار من أحدهما يتم الانتقال إلى المصدر الآخر، ما يضمن عدم التأثير أيضًا على الخطوط الأخرى.