وزير خارجية إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا خلال الأیام المقبلة

أكد وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیرعبداللهیان، اليوم السبت، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال أمير عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي جوزیب بوریل، عقب محادثاتهما في العاصمة طهران "إننا مستعدون لاستئناف مفاوضات فيينا خلال الأیام المقبلة"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وتابع: "أجرینا الیوم محادثات دقیقة وعمیقة وتفصیلیة حول مفاوضات فيينا التي سیتم استئنافها خلال الأیام المقبلة".

وذكر" نأمل أن یقوم الجانب الأمریکي هذه المرة باجراءات مسؤولة في مسار المفاوضات والتوصل إلی نقطة نهائية للاتفاق".

من جانبه، قال بوریل "إنه يتعين أن نتغلب على المأزق في مفاوضات فيينا ونوقف توترا حدث خلال الأیام الماضیة"، وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه في واشنطن وطهران بشأن بدء المفاوضات من جدید.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى العالمية في اتفاق 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي كانت انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق منتصف عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

غير أنه جرى تعليق المباحثات رسميا في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين قرب انجاز التفاهم، باستثناء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.