بوريل: استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في الأيام المقبلة

قال جوزيب، بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في طهران اليوم السبت إن إيران والاتحاد الأوروبي اتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة".



وأضاف بوريل في تصريحات أدلى بها بجانب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "الأيام القادمة تعني الأيام القادمة. أعني بسرعة ، على الفور. وبالتالي، سنكسر هذا الجمود ونوقف هذا التصعيد".



وبعد اجتماع الدبلوماسيين قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي للتلفزيون الرسمي إن بلاده ستواصل المفاوضات مع التمسك بمطالبها الأساسية.



وقال رئيسي: "يجب رفع العقوبات".



ولطالما دعت إيران واشنطن إلى رفع بعض العقوبات لإظهار جديتها في التوصل إلى حل وسط في جهود إحياء الاتفاق النووي.



ووصل بوريل إلى طهران لإحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين إيران والدول الأخرى الموقعة، الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، والتي توقفت منذ آذار/مارس.



وانخرطت كل من إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات في فيينا عبر وسطاء .

ويتردد أن إحدى العقبات الرئيسية في المحادثات هي وضع الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفته الولايات المتحدة لسنوات كمنظمة إرهابية.