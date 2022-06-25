البرلمان الصومالي يوافق على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للحكومة الجديدة

وافق مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في الصومال، اليوم السبت، بالإجماع، على تعيين حمزة عبدي بري رئيسًا جديدا للوزراء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، حظي رئيس الوزراء الجديد على موافقة 220 نائبا - من حضروا الجلسة - من أصل 275 العدد الإجمالي لنواب مجلس الشعب، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس المجلس، شيخ آدم محمد نور مدوبي.

وعقب إعلان النتيجة، أدى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس، وقدّم لهم الشكر على منحتهم الثقة بالإجماع.

وفي كلمة له قال بري: إن تشكيلته الوزارية ستكون ذات كفاءة قوية، وستعمل أيضا مع البرلمان والمؤسسات الدستورية الأخرى.

وكان رئيس الجمهورية الصومالي، حسن شيخ محمود، قد عيّن رئيس الوزراء الجديد، حمزة عبدي بري، في الخامس عشر من يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الجديد بتعيين حقائب وزارية، ومن ثم يقدم أعضاء حكومته إلى مجلس الشعب للموافقة عليها.