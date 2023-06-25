استطلاعات آراء الناخبين: المحافضون في طريقهم للفوز في الانتخابات البرلمانية اليونانية

أفادت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع بأن الحزب اليوناني المحافظ "نيا ديموقراطيا" سيصبح أقوى حزب في الانتخابات البرلمانية.

وحصل الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على ما بين 40% و 44% من الأصوات، وفقا للتوقعات المستندة إلى استطلاعات آراء الناخبين عقب انتهاء الانتخابات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية (إي آر تي).

ومن المتوقع أن يحصل أكبر حزب معارض، وهو حزب سيريزا اليساري بقيادة زعيم الحزب أليكسيس تسيبراس، على ما بين 16% إلى 19% من الأصوات.

وبدا أن العديد من الأحزاب الأخرى مستعدة لتجاوز حاجز الـ 3%، بما في ذلك حزب باسوك الديمقراطي الاشتراكي، الذي من المتوقع أن يفوز بنسبة 10% إلى 13%، وكذلك الحزب الشيوعي اليوناني الذي من المتوقع أن يفوز بنسبة 7% إلى 9%، وحزب سبارتياتس القومي المتطرف، الذي من المتوقع أن يحصل على 4% إلى 6%.

وقد لا يتخطى الحزب اليميني الشعبوي إلينيكي ليزي حاجز الـ 3% حيث تشير التوقعات إلى حصوله على ما بين 2.3% و4.3% من الأصوات.

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان حزب "ميرا 25" لوزير المالية اليساري السابق جيانيس فاروفاكيس سيحصل على 3%.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحزب الأرثوذكسي المتطرف "نيكي" سيدخل البرلمان أيضا بنسبته التي تتراوح بين 2.3% إلى 4.3% وفقا للتوقعات.