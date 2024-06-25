طارق الشناوي: معجب عمرو دياب حاول بعد الصفعة التصوير مع محمد رمضان والأخير رفض

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه؛ تصرف خاطئ لا يمكن تبريره مهما كانت الدوافع.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، إن جذب قميص «دياب» لا يبرر «الصفعة»، مؤكدا أن رد الفعل تحول إلى «خطيئة بينة».

وأضاف أن القضية يجب أن تحل بعيدا عن ساحة القضاء، لا سيما بعد تبادل الطرفين للبلاغات، لافتا إلى اتهامه للشاب بـ «التحرش»، فيما قدم الشاب دعوى ضده بسبب «الصفع».

وكشف «الشناوي» عن قيام الشاب بعد صفعه بمحاولة التقاط صورة بديلة مع الفنان محمد رمضان الذي كان متواجدا في الحفل، معلقا: «الشاب المصفوع بعد ما صفع بالقلم نزل وحاول يتصور مع محمد رمضان.. ورمضان رفض كان أكثر هدوءًا رغم أن جذبه أيضا من يده».

وأشار إلى أن «دياب» أحيا حفلين حققا نجاحا كبيرا مؤخرًا، مؤكدا أنه رغم عدم تأثير الواقعة على حفلاته وارتفاع أجره؛ إلا أنه لم يكن ليتمنى حدوث هذه الواقعة وغيرها، مطالبا إياه باستخلاص الدروس وإنهاء الأزمة مع الشاب وديا.