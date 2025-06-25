مدرب الترجي: حققنا هدفنا في كأس العالم للأندية

يرى ماهر الكنزاري، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أن فريقه استفاد من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الكنزاري في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كرة القدم تُلعَب لمدة 90 دقيقة، بما في ذلك الوقت بدل الضائع، لقد لعبنا الـ45 دقيقة الأولى، لكننا نسينا وقت بدل الضائع".

وأضاف: "لقد فقدنا تركيزنا خلال الوقت الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا أثناء تنفيذ الركلة الحرة وقبل ذلك، كنا جيدين جدًا في الهجمات المرتدة وخلقنا خطورة بالقرب من مرماهم نعم، سنحت لهم فرص أيضًا بسبب فارق الجودة، بطبيعة الحال، لكننا كنا ممتازين من الناحية التكتيكية".

وواصل مدرب الترجي: "بعد الهدف الأول، جاء الثاني سريعًا نتيجة انخفاض التركيز، والشوط الأول هو من حسم المباراة، أما الشوط الثاني فلم يشهد شيئًا مهمًا".

وتابع: "تجربتنا في كأس العالم للأندية كانت مفيدة جدًا، وهذا كان هدفنا منذ البداية أن نكسب خبرة من البطولة، صحيح أننا كنا نأمل في الفوز على تشيلسي والتأهل إلى دور الـ16، لكن هذه هي كرة القدم".

وأنهى: "في النهاية فارق الجودة هو من يحسم النتيجة بنسبة 95% ومع ذلك، فقد استفدنا من هذه التجربة ومن اللعب ضد فرق على أعلى مستوى، وآمل أن يستفيد اللاعبون منها على المستوى الفردي".