محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله

شهد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بالعام الهجري الجديد، والذي أُقيم بمسجد العارف بالله.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة، والصحة، وعدد من علماء الأزهر الشريف ومشايخ الأوقاف، والقيادات التنفيذية، وجمع من أهالي وأبناء محافظة سوهاج.

بدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، تلتها تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تناولت الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته العطرة.

واختُتم الحفل بمجموعة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ إبراهيم السوهاجي، في أجواء روحانية مميزة.

وهنّأ محافظ سوهاج أهالي المحافظة والشعب المصري عامة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يُعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.





