قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن إيران "أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي"، وذلك في أعقاب تقييمات استخباراتية جديدة تفيد بأن الضربة الأمريكية لم تدمر ثلاثة من مواقعها النووية.

وقدّم روبيو، في مقابلة حصرية لمجلة "بوليتيكو" على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقييمًا أكثر تحفظًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصرّ على أن مواقع إيران في فوردو ونطنز وأصفهان "دُمّرت بالكامل".

وقال روبيو: "إيران أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي اليوم مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء". "هذا هو أهم شيء يجب فهمه - لقد لحقت أضرار جسيمة، جسيمة للغاية، بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، ونحن نتعلم المزيد عنها".

وأفادت شبكة "سي إن إن"، أن تقريرًا استخباراتيًا أوليًا صادرًا عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية خلص إلى أن الضربات على البرنامج النووي لطهران أخرت تقدمه بضعة أشهر فقط. وأكدت وسائل إعلام أخرى هذا التقرير.

بدوره، رفض روبيو تلك التقارير الإعلامية ووصفها بأنها "كاذبة"، وقال إنها لا تعكس الصورة الكاملة.

وقال: "أكره التعليق على هذه القصص، لأن القصة الأولى غالبًا ما تكون خاطئة، وللشخص الذي ينشرها أجندة خاصة". وأضاف: "هذه القصة كاذبة، ولا ينبغي إعادة نشرها لأنها لا تعكس بدقة ما يحدث".