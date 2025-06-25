الرئيس الإيراني يتعهد بعودة الحياة لطبيعتها بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعودة الحياة الطبيعية في بلاده، معلنا نهاية الحرب التي دارت 12 يوما التي قال إن إسرائيل فرضتها على البلاد، فيما بدا أن وقف هشا لإطلاق النار بين البلدين صامدا.

وأشاد بزشكيان في خطاب متلفز اليوم الثلاثاء بصمود إيران وقال: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ الحكومة والأجهزة المعنية إعادة البناء واستعادة الحياة الطبيعية".

ووصف بزشكيان الصراع بأنه "هجوم إرهابي" جاء بينما كانت تسعى إيران إلى إجراء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة. وقال إن "الأعداء انتهكوا التزاماتهم وشنوا هجوما أثناء المفاوضات، وهو غدر لن ينساه التاريخ".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في وقت سابق وأكدت إيران وإسرائيل الالتزام به. وقال المسؤولون الإسرائيليون أنه تم تحقيق أهدافهم المتعلقة بالبرنامج النووي.