سعيد العويران: مصر والمغرب أعادا الهيبة للكرة العربية في المونديال

أشاد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخبا مصر والمغرب خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أنهما نجحا في تقديم صورة مشرفة للكرة العربية، في وقت تراجع فيه أداء عدد من المنتخبات الأخرى.

وقال العويران، خلال ظهوره في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن الأداء الذي يقدمه المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن يعكس تطورًا واضحًا وشخصية قوية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفوز على نيوزيلندا أسعد الجماهير العربية، وليس المصرية فقط.

وأضاف أن الجماهير في السعودية تابعت بانبهار ما قدمه الفراعنة، معربًا عن أمله في استمرار النتائج الإيجابية خلال مشوار البطولة، مؤكدًا أن منتخب مصر بات يمتلك روحًا قتالية وتنظيمًا فنيًا مميزًا.

وأثنى العويران على محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب استعاد بريقه مع المنتخب وقدم أداءً لافتًا خلال مواجهة نيوزيلندا، كما أشاد بالمدافع حسام عبد المجيد، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية قوية داخل الملعب وقدم مستوى مميزًا.

وأكد أن الأهداف التي سجلها منتخب مصر جاءت نتيجة عمل فني منظم، يعكس الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، معتبرًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

في المقابل، انتقد العويران وضع المنتخب السعودي، موضحًا أنه يعاني من بعض الاضطرابات الفنية، وأن الجهاز الفني لم يوفق في بعض الاختيارات خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن أمله في تحسن الأداء مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بتأكيد ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة التألق وبلوغ دور الـ16، موجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على المستوى الذي يقدمه المنتخب، مشددًا على فخره بانتمائه لنادي الزمالك، مع احترامه الكبير للنادي الأهلي.