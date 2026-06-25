رئيس حي السيدة زينب: إزالة فورية للعقارات غير الصالحة للترميم

عقد اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، اجتماعًا موسعًا بمقر الحي مع مسئولي الإدارة الهندسية؛ لمراجعة التقارير الفنية الخاصة بالعقارات الصادر لها قرارات إزالة، ودراسة الموقف التنفيذي وتحديد أولويات التعامل وفقًا لدرجات الخطورة.

وقاد عبدالجليل، اليوم الخميس، عقب الاجتماع، لجنة هندسية وميدانية للمعاينة على الطبيعة، مشيرًا إلى فحص العقارات الكائنة بأرقام (٣، ٤، ٥، ٦، ٧) عطفة نوح – قلعة الكبش؛ للوقوف على حالتها الإنشائية ومدى تأثيرها على سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

ووجه رئيس حي السيدة زينب، بالبدء الفوري في تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي ثبت عدم صلاحيتها للترميم وتشكل خطرًا داهمًا، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة وتأمين محيط الأعمال حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة والعقارات المجاورة.