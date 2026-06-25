تموين مطروح: ضبط 1626 قطعة مواد غذائية وعبوة عطور مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

قال عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن حملة تفتيشية على الأسواق أسفرت عن ضبط 1626 قطعة من المواد الغذائية وعبوات العطور مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب تحرير 20 محضرًا متنوعًا.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان إعلامي، أنه تم تحرير محضرين لعدم النظافة بمخبزين بلديين، و5 محاضر لبيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعرض لحوم مكشوفة.

وأضاف أنه تم ضبط 1576 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و117 كيلو جرامًا من المخللات غير المدون عليها بيانات، بالإضافة إلى 50 عبوة عطور وكريمات مجهولة المصدر.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.