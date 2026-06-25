إنفانتينو يرافق أساطير البرازيل في مواجهة اسكتلندا بالمونديال

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يحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حضور أكبر عدد من مباريات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحضر إنفانتينو خلال مباراة البرازيل واسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث ظهر رئيس الفيفا في مقطع فيديو من مدرجات ملعب المباراة بميامي، متابعًا بحماس المواجهة المثيرة.

واستعرض إنفانتينو الحضور الاستثنائي الذي رافقه في هذه المباراة، من نخبة النجوم السابقين، حيث ظهر 6 من أساطير الكرة البرازيلية المتوجين بكأس العالم: كافو وروبيرتو كارلوس وكاكا وبيبيتو وريفالدو، ورونالدو "الظاهرة".

واختتم المقطع بتصفيق حار وهتافات داعمة لمنتخب البرازيل، وسط أجواء من الفرح والضحك بين الحاضرين.

وكان منتخب البرازيل قد فاز على اسكتلندا بنتيجة 3-0 ليضمن التأهل في صدارة المجموعة الثالثة.