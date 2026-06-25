البحرين ترحب بإعلان عُمان توفير ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز

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رحب وزير خارجية ‌البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، ⁠بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز.

وأدلى الزياني، ‌بهذه ⁠التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس التعاون ⁠الخليجي، بالتزامن مع زيارة وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو إلى البحرين.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطنة عمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لفتح ممر بحري مؤقت وبديل للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، إن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز «خطير»، محذرا من عبوره.

وذكر الحرس الثوري في بيان أن «أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز يتم الإعلان عنه دون التنسيق مع طهران هو أمر غير مقبول، وينطوي على خطورة شديدة».

وأكد أن «العبور الآمن للسفن غير ممكن إلا من خلال المسارات والممرات المائية المعتمدة والمحددة حصريًا من قِبل السلطات الإيرانية».

وشدد على أن «التنسيق مع القوات الإيرانية عبر قناة الاتصال البحرية الدولية (VHF Channel 16) يعد إجراء إلزاميا لكل السفن قبل العبور».

وحذر الحرس الثوري من أن «أي سفينة تبحر خارج الممرات الإيرانية أو تخالف هذه التعليمات ستواجه إجراءات مباشرة وملاحقة من قبل طهران».