بوليسيتش يقترب من الظهور أمام تركيا ويؤكد جاهزيته البدنية

أكد كريستيان بوليسيتش، نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزيته المبدئية للمشاركة في مواجهة تركيا المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن الملاعب.

ويستعد المنتخب الأمريكي لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره التركي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمونديال.

وفي تصريحات نقلتها شبكة «ESPN»، أوضح بوليسيتش أنه عاد إلى التدريبات خلال اليومين الماضيين ويشعر بتحسن كبير على المستوى البدني، معربًا عن أمله في التواجد ضمن تشكيلة الفريق خلال اللقاء.

وأشار قائد المنتخب الأمريكي إلى أن مشاركته طوال الـ90 دقيقة تبدو غير مرجحة في ظل عودته الحديثة من الإصابة، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن مدة مشاركته سيتحدد وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالته البدنية قبل المباراة.