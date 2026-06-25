مبعوثا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدعمان إسلام أباد في مكافحة طالبان باكستان

في تطور مهم يعزز موقف باكستان في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، أقر مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان جيل برتران، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص لأفغانستان ريتشارد ليندسي، بحق باكستان الشرعي في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية الوشيكة القادمة من أفغانستان.

كما انتقد المبعوثان فشل نظام طالبان في تفكيك الملاذات الآمنة للإرهابيين.

وفي بيانات منفصلة ومقابلات تلفزيونية، أكد برتران وليندسي مجددا أن حركة طالبان باكستان تنظيم إرهابي ما زال يتلقى دعما واسعا ومساعدة مالية وأسلحة عبر الحدود، ويجد ملاذا آمنا داخل أفغانستان، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون.

وشدد المبعوثان على أن السلطات الحالية في كابول وقندهار تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأنشطة، ويتعين عليها اتخاذ إجراءات حاسمة للحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة.