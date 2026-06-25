افتتاح قسم جديد للحجز الإلزامي لعلاج مرضى الإدمان في مركز العزيمة بالبحر الأحمر

افتتح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، قسماً جديداً للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى الراغبين في العلاج طواعية من خلال الخط الساخن للصندوق “16023”.

ويأتي افتتاح القسم الجديد ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

ويُعد مركز العزيمة بالبحر الأحمر أحد المراكز العلاجية الثلاثة التي افتتحها رئيس الجمهورية بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، ليرتفع بذلك عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023” إلى 35 مركزاً علاجياً في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتفقد الجانبان قسم الحجز الإلزامي الجديد، للاطمئنان على جاهزيته وتوفير جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراءات الحجز الإلزامي تتطلب حضور أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى إلى مركز العزيمة دون اصطحاب المريض في اليوم ذاته، لاستكمال الموافقات اللازمة وفقاً للضوابط المعتمدة، وذلك بعد التواصل مع الخط الساخن للصندوق “16023” أو الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية “16328” للحصول على التفاصيل وتحديد موعد التوجه للمركز.

وتشمل شروط الحجز الإلزامي أن تمثل حالة المريض خطراً على نفسه أو على الآخرين، مع حضوره إلى المركز في الموعد المحدد وهو في حالة وعي كامل لإجراء التقييم الطبي والنفسي. كما تُعرض حالته على المجلس القومي للصحة النفسية للبت في مدى استحقاقه للحجز الإلزامي من عدمه.

وأكد الصندوق أن جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية تُقدم مجاناً وفي سرية تامة، وفقاً للمعايير المعتمدة.

ويعتمد برنامج التأهيل داخل مراكز العزيمة على حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرامج الوقاية من الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني والعلاج بالعمل، والتأهيل البدني والعلاج بالرياضة، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية وبرامج الدمج المجتمعي التي تستهدف تدريب المتعافين على حرف ومهن يحتاجها سوق العمل.

يُذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان سبق أن افتتح أول قسم للحجز الإلزامي بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، أعقبه افتتاح قسم مماثل بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بالإسكندرية، في إطار التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان.

وفي السياق ذاته، شهد الدكتور عمرو عثمان والدكتور أيمن عباس حفل تخريج 100 متعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة بالبحر الأحمر، بعد اجتيازهم البرامج العلاجية والتأهيلية بالمركز بنجاح، والحصول على كافة الخدمات العلاجية مجاناً ووفقاً للمعايير الدولية.