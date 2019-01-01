الروماني كرونيل فيروتا مديرا عاما مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اختار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الروماني كرونيل فيروتا ليكون مديرا عاما جديدا للوكالة خلفا للياباني يوكيا أمانو الذي توفي قبل أيام قليلة، وذلك بصفة مؤقتة لحين عقد المؤتمر العام للوكالة في القادم المقبل.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة اليوم الخميس، في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور عدد من السفراء والمندوبين لمختلف الدول الأعضاء، وبرئاسة لينا الحديد رئيس المجلس وسفيرة الأردن في فيينا.

ووصفت فوزية مباركي سفيرة الجزائر في فيينا –في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا– أجواء الاجتماع بأنها كانت إيجابية وسهلة للغاية، مبينة أنه تم الاتفاق بالإجماع على المرشح الروماني المعروف لكافة الدول بنشاطاته الواسعة في الوكالة، وذلك بعدما خاض منافسة محدودة مع رفائيل جلوسي مندوب الأرجنتين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت إلى هذا الاجتماع لاختيار المدير العام الجديد عقب وفاة يوكيا أمانو الذي تولى المنصب منذ عام 2009.