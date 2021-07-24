وزير الطيران: تفادينا كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الجانب الروسي أجرى أكثر من زيارة للتأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى تفادي كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي.

وأضاف منار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن روسيا من المقرر أن ترسل لجنة خلال الفترة المقبلة؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية والصحية، معلقًا: «مستعدون بإذن الله لأن تعود المياه إلى مجاريها».

وأشار إلى أن السياحة الروسية تمثل عددًا لا بأس به من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أن مصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح روسي ما قبل حادث عام 2015.

وعن رفع كفاءة مطار العلمين، أكد وزير الطيران على رفع الكفاءة بشكل محترم يليق باسم مصر والمنطقة، ذاكرًا أنه سيستقبل الطيران العادي والعارض على مدار العام كاملًا.

ولفت إلى زيادة السعة الاستيعابية لمطار سفينكس لتصبح 900 راكب/ساعة، مؤكدًا أن الأمر سيؤدي إلى زيادة الحركة مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتخصيص المطار ليصبح محليًا ودوليًا.

وذكر أن الوزارة من المقرر أن تعيد تخطيط المنطقة اقتصاديًا لتدر دخلًا، وإقامة قرية بضائع صغيرة لاستيعاب حركة التصدير من مطار سفينكس، متابعًا أن استقبال 60% من حركة الطيران في 2019 أمر جيد في ظل استمرار الجائحة.

وأوضح أن حصول 11 مطارًا على شهادة ACI الدولية دليل على تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والطبية على أكمل وجه، متابعًا أن الشركة الوطنية «مصر للطيران» تسعى لخدمة المواطن المصري وتحقيق هامش ربح مع التيسير عليه في المقاصد السياحية.

وتابع أن الوزارة خفضت سعر التذاكر بنسبة 50% إلى الغردقة وشرم الشيخ لتصل إلى 2150 جنيهًا بدلًا من 4500 جنيه، مختتمًا: «السعر ثابت إلى الغردقة وشرم الشيخ وطابا على جميع الدرجات وجميع الرحلات».