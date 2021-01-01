السودان: إعلان 2022 عاما للفنان محمد وردي

أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي بالسودان، ان العام 2022 سيكون عاما للفنان السوداني الراحل محمد وردي، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على رحيله.

وقال حمدوك، في كلمة خلال تدشين احتفالية "مهرجان محمد وردي للعام 2022" مساء اليوم السبت، إن العام القادم سيكون مناسبة للاحتفال بالفنان محمد وردي، لافتا إلى أن وردي كان مشروعا فنيا ضخما ساهم في تشكيل وجدان السودانيين.

والفنان الراحل محمد وردي واحد من أبرز المُطربين والموسيقيين السودانيين، وشكل نقلة موسيقية كبيرة في تاريخ السودان، وساهم بشكل لافت في نشر الأغنية السودانية اقليميا وعالميا، لما لاقته أعماله من شهرة وانتشار خارج محيط السودان، خصوصا في افريقيا والدول العربية.

وأضاف حمدوك، أن تم اعتماد اللجنة العليا لمهرجان محمد وردي للعام 2022، متعهدا بأن توفر الدولة للجنة ما يساعد بخروج الاحتفالات العام القادم بما يليق بمحمد وردي، فضلا عن العمل معها لإقامة المركز الثقافي لمحمد وردي.

وعُرض خلال الاحتفالية، فيلم تسجيلي عن محمد وردي، تحدث خلاله رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن وردي لامس وجدان السوانيين، وساهم في تشكيل هذا الوجدان وحماسهم وحسهم الوطني.

من جانبه، قال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن عام 2022 سيكون عاما لوردي خاصة وأنه عكس وحدة السودان في اغنياته ومثل الشعب السوداني عبر أغانيه في كثير من الدول خاصة أفريقيا.