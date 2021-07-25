الرئيس السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي

تأجيل محاكمة محمود عزت في قضية التخابر مع حماس لـ15 أغسطس

التحريات في واقعة حريق محل تجاري بالسلام: لا يوجد شبهة جنائية

العثور على جثة فتاة غارقة في ترعة بالشرقية بعد ساعات من تغيبها عن منزلها