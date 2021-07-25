الرئيس السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي

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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا؛بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة بلجيكا في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.