 الهند: إدراج معبد رامابا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي - بوابة الشروق
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الهند: إدراج معبد رامابا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:07 م

أعلنت وزارة الثقافة الهندية، أن لجنة التراث العالمي أدرجت معبد "رامابا" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية: "ممتاز! مبروك للجميع، وخاصة سكان تيلانجانا، يعرض معبد رامابا الشهير الحرفية الرائعة لسلالة كاكاتيا العظيمة، وأود أن أحثكم جميعًا على زيارة المعبد المهيب مع تجربة مباشرة لعظمته".

ويقع معبد رودريشوارا المعروف شعبيا باسم "رامابا"، في قرية بالمبيت في شمال شرق حيدر آباد على بعد نحو 200 كيلومتر منها، في ولاية تيلانجانا.

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