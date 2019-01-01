إحصائية: 430 شخصا لقوا حتفهم بأمريكا الأسبوع الماضي في حوادث إطلاق نار

أظهرت إحصائية حديثة أن 430 شخصا لقوا حتفهم في الولايات المتحدة جراء حوادث إطلاق نار بلغت في مجملها 915 حادثا.

وأشارت الإحصائية، الصادرة عن الأرشيف الأمريكي لحوادث العنف بالتعاون مع شبكة إيه بي سي التلفزيونية إلى أن تلك الحوادث وقعت بين السبت 17 يوليو والجمعة 23 يوليو الماضيين، وتسببت كذلك في إصابة 1007 أشخاص بجراح.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام الصادمة تشير إلى أن هناك زيادة كبيرة في تلك الحوادث في أنحاء البلاد.

ووفقا لهذه الإحصائية، فإن عام 2020 شهد مقتل 43 ألف شخص بسبب حوادث إطلاق النار، وهو ما يعد أكبر عدد يقع على مدى عقدين من الزمن على الأقل.