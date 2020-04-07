أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، متوقعة وليست غريبة.
وقال هشام حطب فيتصريحات لقناة“ أون تايم سبورتس”، :" البعثة المصرية تقدم كافة ما لديها من أجل تحقيق مراكز تليق باسم الدولة المصرية في أولمبياد طوكيو "، مضيفا :" نتائج البعثة المصرية حتى الآن ليست غريبة ولدينا تحليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية".
وأضاف :" الدورة القادمة في أولمبياد طوكيو ستشهد منافسة عالية من قبل البعثة المصرية"، مضيفا :" البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات أولمبية في الدورة الحالية".
وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.
وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.