أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، متوقعة وليست غريبة.

وقال هشام حطب فيتصريحات لقناة“ أون تايم سبورتس”، :" البعثة المصرية تقدم كافة ما لديها من أجل تحقيق مراكز تليق باسم الدولة المصرية في أولمبياد طوكيو "، مضيفا :" نتائج البعثة المصرية حتى الآن ليست غريبة ولدينا تحليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية".

وأضاف :" الدورة القادمة في أولمبياد طوكيو ستشهد منافسة عالية من قبل البعثة المصرية"، مضيفا :" البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات أولمبية في الدورة الحالية".

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.