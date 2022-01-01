أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد داخل تونس إلى 21.85 % حتى السابعة والنصف مساءً "الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة" حيث وصل عددهم إلى مليون و951 ألفا و563 ناخبا، من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت داخل تونس.

وقال بو عسكر، خلال مؤمر صحفي عقد اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، إنه بالنسبة التونسيين في الخارج فقد بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة السادسة مساء، في دائرة فرنسا "1" 5.5 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 84 ألفا و502 ناخب، وفي دائرة فرنسا 2 بلغت النسبة 5.3 % من عدد المسجلين 104 آلاف و210 ناخبين، ودائرة ألمانيا 6 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 26 ألفا و746 ناخبا، وبلغت في دائرة الامريكيتين وباقي الدول الأوروبية 5.9 % من عدد المسجلين والبالغ عددهم 52 ألفًا و153 ناخبًا، وفي دائرة العالم العربي وبقية العالم بلغت النسبة 10.2 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 31 ألفا و451 ناخبا.

وأوضح رئيس الهيئة أن أول مكتب أغلقت صناديق الاقتراع به لتبدأ على الفور عملية الفرز هو مكتب سيدني، وتباعا القارة الأوروبية وأفريقيا، لافتا إلى أن سان فرانسيسكو سيكون أخر مكتب تغلق به صناديق الاقتراع وذلك في الساعة الثانية فجرًا " الثالثة فجرا بالقاهرة". .. مشيرا إلى أن عملية الفرز ستتم فور غلق صناديق الاقتراع التي من المتوقع أن تستغرق ما بين ساعة ونصف وساعتين.