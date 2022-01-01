أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم، عن ترك وليد حسونة منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة، منصبه، على أن يتفرغ لمهام الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة فى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا.



وكان حسونة يشغل المنصبيين معا، وبموجب القرار الجديد، يستفرغ حسونة لمهام الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو.



وذكرت هيرميس، أن القرار يهدف لمواصلة طرح المزيد من المنتجات وحلول التمويل الابتكارية، في ضوء نجاح الشركة أخيرا في جذب اهتمام أبرز المؤسسات العالمية مثل أمازون وعائلة الحكير، لافتة إلى أن التعديل الإداري الجديد سيساهم في تأهيل ڤاليو لخطوة الطرح العام أو الخاص المحتملة على المدى المتوسط.



من جهته، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن انتقال حسونة للتركيز على التوسع في أنشطة وخدمات شركة ڤاليو يأتي في مرحلة حيوية في مسيرة نمو الشركة، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من استقلاليتها لتنمية انتشارها الجغرافي والاستفادة من الفرص الهائلة التي ينبض بها السوق المصري وغيره من الأسواق الإقليمية.



وأكد عوض أن هيرميس ستواصل تقديم الدعم اللازم وتجدد إلتزامها نحو شركة ڤاليو باعتبارها الشركة الأم والمساهم الأكبر في ڤاليو، مشيرا إلى ثقة الإدارة من المهارات القيادية التي يتميز بها حسونة وقدرته على مساعدة الشركة على التوسع في فريق العمل وتطوير المزيد من المنتجات الجديدة بما يساهم في تحقيق جميع أهداف المساهمين.



يذكر أن حسونة ساهم منذ تعيينه في التوسع بمحفظة قطاع التمويل غير المصرفي بالشركة ليشمل أنشطة التخصيم، والمدفوعات الإلكترونية، والتمويل العقاري، والتأمين، بالإضافة إلى مسرع الأعمال EFG-EV Fintech، المخصصة في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، ومن بينها شركة فاتورة التي استحوذت عليها شركة تنمية مؤخرًا.