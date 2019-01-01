وزيران ألمانيان يزوران مدينة إيربين المدمرة في أوكرانيا

وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ووزير الشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هيل، (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اليوم الاثنين إلى أوكرانيا لبدء زيارة للبلاد التي تشن عليها روسيا حربا منذ 24 فبراير الماضي.

ويستهل الوزيران جولتهما بتفقد مدينة إيربين التي دمرتها الحرب. وقبل الحرب كان يعيش نحو 50 ألف فرد في المدينة التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب كييف، وقد دُمرت الآن إلى حد كبير وتشبه مدينة أشباح.

وكما حدث في ضاحية بوتشا المجاورة، يُشتبه في أن المحتلين الروس قد ارتكبوا جرائم حرب خطيرة في إيربين. وفي بداية مايو الماضي زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المدينة.

وهذه الزيارة الأولى لأوكرانيا التي تقوم بها فيزر وهايل منذ بداية الحرب. وإلى جانب زيارة إيربين، يعتزم الوزيران عقد اجتماعات مع ساسة أوكرانيين، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، ورئيس الحماية المدنية سيرهيج كروك، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد جوليا سفيريدنكو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية أوكسانا شولنوفيتش، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.