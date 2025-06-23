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علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.