 وزير المالية الألماني يعتزم إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول 2029 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير المالية الألماني يعتزم إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول 2029

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:31 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:31 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

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