نتنياهو: أزلنا خطرا وجوديا عن إسرائيل بتدمير برنامج إيران النووي وكل محاولة لإعادته سُتقابل بالقوة

دمرنا البرنامج النووي الإيراني وسنحسم معركة غزة.. وترامب "الصديق الأكبر لإسرائيل"

«أزلنا خطرًا وجوديًا عن إسرائيل.. ودمرنا مشروع إيران النووي في نطنز وأصفهان وفوردو»

«عملية الأسد الصاعد نصر تاريخي سيظل مثالًا للأجيال»

«لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وكل محاولة لإعادة البرنامج ستُقابل بالقوة»

«قضينا على مئات العناصر الإيرانية بينهم 3 رؤساء أركان وعلماء كبار »

«نشكر ترامب.. التعاون الأمريكي-الإسرائيلي غير مسبوق وله تبعات استراتيجية»

«سنواصل القتال في غزة لحسم المواجهة مع حماس وإعادة المختطفين»

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، كلمة متلفزة وصف خلالها العملية العسكرية المسماة "الأسد الصاعد" بأنها "نصر تاريخي سيظل مثالًا يُحتذى به على مر العصور"، مؤكدًا أن إسرائيل حققت "انتصارًا باهرًا" أزال ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" عن دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو إن إسرائيل نجحت في القضاء على مشروع إيران النووي بالكامل، مشيرًا إلى تدمير المنشآت النووية في عراك، نطنز، أصفهان، وفوردو، فيما وصفها بـ"أقسى ضربة يتلقاها النظام الإيراني على الإطلاق"، لافتًا إلى مقتل المئات من عناصر النظام الإيراني، بينهم ثلاثة من رؤساء الأركان، وعدد من كبار القادة والعلماء النوويين.

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدًا"، محذرًا من أن أي محاولة لإعادة تفعيل المشروع ستُقابل برد مماثل، مضيفًا: "هذا إنجاز هو ثمرة عقود من العمل الاستخباراتي والعسكري".

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بالتعاون العسكري بين الجانبين في الهجوم والدفاع، وواصفًا إياه بـ"غير المسبوق"، معتبرًا أن ترامب هو "الصديق الأكبر لإسرائيل على الإطلاق"، ومؤكدًا أن "ما تحقق سيترك آثارًا استراتيجية على الأمن القومي الإسرائيلي وعلى موازين القوى في المنطقة".

وفي ختام كلمته، أشار نتنياهو إلى استمرار العمليات في غزة بهدف "استعادة المختطفين وضرب بنية حماس التنظيمية"، متعهدًا بتعويض واسع للمتضررين من الهجمات على الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرات الجيش، موجّهًا الشكر لرئيس الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستُكرّس لتثبيت الأمن ومنع عودة التهديد الإيراني إلى الواجهة.