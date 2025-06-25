بنفيكا يهزم بايرن ميونخ ويتأهلان معا إلى ثمن نهائي مونديال الأندية

حقق بنفيكا البرتغالي فوزًا ثمينًا على بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بنك أمريكا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الثالثة) بكأس العالم للأندية 2025.

وسجل النرويجي أندرياس شيلديروب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، بعد متابعة مثالية لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بلمسة واحدة إلى شباك الحارس مانويل نوير.

ورغم محاولات بايرن المتعددة للعودة في النتيجة، إلا أن دفاع بنفيكا وتألق حارسه حالا دون إدراك التعادل، ليحسم الفريق البرتغالي النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن الفريقان التأهل معًا إلى دور الـ16 من مونديال الأندية.