حارس مرمى نيجيريا: كنت أحلم بالتفوق على صلاح

كشف ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا، السبب وراء تصديه لركلتي جزاء محمد صلاح وعمر مرموش، لاعبي المنتخب الوطني المصري، خلال مباراة المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية.

نيجيريا تفوقت على مصر وحققت المركز الثالث في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.

وأهدر الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، أول ركلتي جزاء للمنتخب المصري، حيث تصدى لهما نوابالي ببراعة كبيرة.

وقال ستانلي نوابالي في تصريحات نقلها موقع «ESPN»: «لطالما شاهدت محمد صلاح على شاشة التلفاز، وحلمت بالتفوق عليه في مناسبة كبيرة.. وعندما بدأت ركلات الترجيح، أدركت أن اللحظة الحاسمة جاءت، فحاولت استغلالها على أكمل وجه».

وأضاف: «أتابع صلاح ومرموش كثيرًا في البريميرليج، وكان صلاح، اللاعب الذي أركز عليه، لذلك كان الأمر مميزًا بالنسبة لي».

وتختتم مساء اليوم، الأحد، النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة المغرب والسنغال في النهائي، على ملعب مولاي الأمير عبد الله، بمدينة الرباط المغربية.