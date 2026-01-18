رئيس إيران يحذر من أي هجوم على المرشد الأعلى: سيكون بمثابة إعلان حرب

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أنّ أي هجوم على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، سيكون بمثابة إعلان حرب.

وكتب بزشكيان في منشور على منصة إكس: "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني"، بحسب وكالة فرانس برس.

جاء ذلك غداة قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع بوليتيكو إن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وأضاف ترامب عقب إطلاعه على منشورات نشرها خامنئي على منصة إكس: "القيادة لا تكون بالخوف والموت (...) ما هو مذنب به، بصفته قائدا لبلد، هو التدمير الكامل للدولة واستخدام العنف بمستويات لم تشاهد من قبل".

وردا على اتهامات خامنئي له بالتحريض على الاضطرابات وسقوط قتلى، قال ترامب إن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف للحفاظ على السيطرة"، مضيفا: "ينبغي على القيادة أن تركز على إدارة شؤون البلاد بشكل صحيح، لا قتل الناس بالآلاف للحفاظ على الحكم".