 الضباب الكثيف يغطي أجزاء من دلهي في ظل التدهور الشديد في جودة الهواء - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 9:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الضباب الكثيف يغطي أجزاء من دلهي في ظل التدهور الشديد في جودة الهواء

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 8:36 م

سجلت العاصمة الهندية دلهي اليوم الأحد درجة حرارة عظمى بلغت 22.7 درجة مئوية، بمعدل 1ر3 درجات أعلى من المتوسط الموسمي، فيما ظهرت سحب متوسطة على مدار اليوم، بعدما اكتنف الضباب الكثيف معظم أرجاء المدينة في الساعات الأولى من الصباح، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.

وبحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا"، أظهرت بيانات المجلس الرئيسي لمكافحة التلوث أن مؤشر جودة الهواء استقر عند 440، في الفئة "الشديدة" في الساعة 1600 مساء، بعدما سجل 444 في الصباح.

ومن المتوقع أن يصل مؤشر جودة الهواء في المدينة إلى المعدل "السيئ للغاية" اعتبارا من غد الاثنين وحتى 21 يناير بسبب انخفاض مؤشر التهوية إلى 6000 وحدة، بينما يصل متوسط سرعة الرياح إلى 10 كيلومترات، الذي يعد غير موات لتشتيت الملوثات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك