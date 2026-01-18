ولي العهد السعودي والرئيس السوري يبحثان العلاقات الثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها والمستجدات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "بن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من الرئيس الشرع".

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر نفسه.

والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، وعقدت معها شراكات سياسية واقتصادية.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل المسلحون السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).