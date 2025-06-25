مسئول بالبيت الأبيض: ترامب أبلغ نتنياهو ألا يتوقع مزيدا من العمليات الأمريكية ضد إيران

قال مسئول كبير في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن نفذت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، بآلا يتوقع المزيد من العمليات العسكرية الهجومية الأمريكية.

وفي أعقاب القصف الذي وقع يوم الأحد لثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية، أبلغ ترامب نتنياهو أن الوقت قد حان لوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية.

وبحسب المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علنا على المحادثات الدبلوماسية الحساسة، كان موقف ترامب هو أن الولايات المتحدة قد أزالت أي تهديد وشيك تشكله إيران.

وقال المسئول الأمريكي إن نتنياهو فهم موقف ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في التورط أكثر عسكريا في الوضع.