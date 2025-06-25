مقتل جندي من قوات حفظ سلام الأممية في هجوم بأفريقيا الوسطى

قتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال هجوم شنه مسلحون في جمهورية أفريقيا الوسطى، حسبما ذكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعرب مجلس الأمن عن مخاوفه بشأن تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام في البلاد.

وكان جندي زامبي من قوات حفظ سلام زامبي قد قتل يوم الجمعة عندما هاجمت جماعات مسلحة سودانية مشتبه بها فريق دورية تابع للأمم المتحدة لحفظ السلام بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد مع السودان في قرية أم سيسيا 1، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام.

وأصيب جندي آخر من قوات حفظ السلام ويتلقى العلاج الطبي.

وتم تعريف الضحية على أنه ستيفن مولوك ساكاشوما، 33 عاما، فرد بالجيش الزامبي ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

وطالب مولامبو هايمبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الزامبي، بتقديم المسئولين إلى العدالة وفقا للقانون الدولي.