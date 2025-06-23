 السلطات التايلاندية تصادر أكثر من طنين من المخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات التايلاندية تصادر أكثر من طنين من المخدرات

بانكوك - (أب)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:26 م

قالت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، إنه تم مصادرة أكثر من طنين من الميثامفيتامين الكريستالي من قارب سياحي بالقرب من رصيف في شرق تايلاند قبل أن يتم تهريبها خارج البلاد.

وأكد مسئولون أنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص أمس الأول السبت في إقليم رايونج لمحاولتهم تهريب نحو 2.4 طن متري "2.6 طن" من خلال الحدود الجنوبية.

وفي حال بيعها في الخارج، تقدر قيمة المخدرات بأكثر من 3 مليارات بات "90.8 مليون دولار"، حسبما قالت إدارة التحقيقات الخاصة.

وقدمت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا الشكر للمسئولين عن جهودهم، وقالت في مؤتمر صحفي إن "الحكومة جادة بشأن سياستها لمكافحة المخدرات".

 

 

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